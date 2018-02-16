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Трагедия Ан-148 оставила без родителей 13 детей

Фото: Сергей Медведев/ТАСС
Сиротам оказали финансовую и психологическую помощь

Трагедия, произошедшая 11 февраля с самолетом Ан-148, унесла жизни 71 человека, оставив многих детей без родителей.

В МЧС Саратовской области сообщили, что пенсии назначили 15 иждивенцам за 9 погибших. При этом из этого числа 13 детей и двое взрослых.

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"Еще по двум детям документы оформляет ПФР в Москве", - заявили в ведомстве.

Сотрудники также рассказали, что еще четыре ребенка нуждаются в жизнеустройстве. При этом психологи уже провели консультации с 31 семьей. За экстренной психологической помощью обратились еще 124 человека.

Отмечается, что родственникам погибших выплатят по 2 млн рублей.

Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находился 71 человек, все они погибли.

Специалисты считают, что причиной катастрофы стал вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.

Из данных речевых самописцев стало известно, что летчики не понимали разные показания приборов и пытались набрать скорость, одновременно наклоняя Ан-148 к земле.

Расследование аварии продолжается.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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