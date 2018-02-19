Документы пилота Ан-148 вызвали вопросы у прокуратуры
Транспортная прокуратура на Урале совместно с челябинским ведомством проводит проверку подлинности документов одного из пилотов потерпевшего катастрофу пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщает сегодня "Уралинформ" со ссылкой на первого замруководителя Уральской транспортной прокуратуры Сергея Забелова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что, возможно, сидевший за штурвалом разбившегося самолета Сергей Гамбарян не имел высшего профильного образования – он был бортпроводником и окончил 10-месячные курсы переподготовки в Челябинском летном училище гражданской авиации, которое не имеет лицензии от Росавиации. Как пишет РИА "Новости", у пилота было 812 часов налета.
По данным же уральского агентства, Гамбарян окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации. Потом поступил в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ), где прошел обучение по программе подготовки пилотов коммерческой авиации. Практику летчик проходил в Учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа" (позже переименовано в ЧЛУГА). Далее Гамбарян поступил на заочное отделение Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации (СПбГУГА), где отучился по специальности "летная эксплуатация гражданских воздушных судов".
О том, что надзорные ведомства начнут проверку "ЧелАвиа", стало известно еще в конце прошлой недели. Агентство "URA.RU" отмечало, что практику в этом учебном центре погибший пилот проходил в 2013 г., когда у центра был сертификат, выданный Росавиацией.
Однако августе 2016-го срок действия лицензии закончился, а новый сертификат "ЧелАвиа" не получила. Росавиация в конце июля прошлого года издала приказ, аннулирующий свидетельства пилотов у 30 выпускников центра, проходивших обучение в 2016-м.
Еще около 300 пилотов, которые обучались в Челябинске с 2012 по 2015 г., имеют на руках свидетельства. Издание пишет, что, когда Гамбарян учился, у центра уже были проблемы.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя 4 минуты после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.
Комиссия МАК после расшифровки самописцев сделала выводы, что пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.
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