Вооруженные ломами люди захватили санаторий в Одессе
По словам директора учреждения Дмитрия Антипова, захватчики отключили санаторий от электричества, парализовав его работу."Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается", – рассказал директор изданию "Думская".
К настоящему времени здание разблокировано, захватчики его покинули. По факту захвата административного корпуса санатория открыто уголовное производство по статье "Самоуправство".
На протяжении нескольких лет одесскую здравницу оспаривают друг у друга Минюст и частное акционерное общество "Укрпрофздравница".
"Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции", – заявил защищающий интересы администрации "Лермонтовского" адвокат Илья ХалдайВ санатории сейчас проходят лечение и реабилитацию 150 человек.
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