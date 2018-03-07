Пострадал мужчина, его увезли в больницу

Неизвестный подорвал гранатой автомобиль, подтвердили в Национальной полиции Украины.

"На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена", – добавили стражи порядка.

Поздно вечером во вторник, 6 марта, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о взрыве автомобиля возле станции метро "Лесная", у остановки общественного транспорта.

Пострадал мужчина – у него осколочные ранения. Его доставили в больницу.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства преступления.