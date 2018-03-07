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В Киеве около метро взорвались гранаты

Фото: facebook.com/UA.National.Police
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Пострадал мужчина, его увезли в больницу

Неизвестный подорвал гранатой автомобиль, подтвердили в Национальной полиции Украины.

"На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена", – добавили стражи порядка.

Поздно вечером во вторник, 6 марта, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о взрыве автомобиля возле станции метро "Лесная", у остановки общественного транспорта.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Пострадал мужчина – у него осколочные ранения. Его доставили в больницу. 

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства преступления.

Яна ЕГОРОВА
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