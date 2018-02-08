Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гигант украинского автопрома стремительно погибает

Фото: wikipedia.org/Борис Мавлютов
Крупнейшее в УССР предприятие по производству автомобилей в Запорожье может прекратить существование

Производственная деятельность на "Запорожском автомобилестроительном заводе" (АвтоЗАЗ) находится в шаге от консервации из-за отсутствия заказов. Об этом сообщила в четверг, 8 февраля, пресс-служба корпорации "УкрАвто", куда входит завод.

"Сейчас ЗАЗ пытается искать любые заказы – выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS. Все эти действия направлены на сохранение предприятия и коллектива, на сохранение промышленного потенциала Запорожской области и Украины. Но если в ближайшее время ситуация не изменится, единственным выходом будет консервация производства", – цитирует "Громадское ТВ" сообщение корпорации.

По теме

В "УкрАвто" отмечают, что такое решение может привести к "прекращению существования на Украине автомобилестроительной отрасли как таковой".

В корпорации признали, что предприятие работает с большими убытками, а задолженность по кредитам по состоянию на январь текущего года превысила планку в $130 млн.

Завод в 2017-ом выпустил с конвейера всего 1 тыс. 674 автомобиля при проектной мощности 150 тыс. машин в год. Более 1,3 тыс. сотрудников вынуждены работать неполную рабочую неделю.

По информации издания, на Украине в 2008 году продавалось 623 тыс новых автомобилей, из которых 258 тыс были произведены на ЗАЗе. За 2017-ый рынок составил всего 80 тыс. авто, из которых легендарный запорожский автогигант смог реализовать 1673 новых машин.

ЗАЗ – единственное предприятие в стране с полным циклом производства легковых автомобилей. С 1960-х по 1990-е завод выпускал машины марки "Запорожец", впоследствии - автомобили марок Chance, Lanos, Sens и Vida.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Египет отыграется на туристах из России

Авиарейсы еще не возобновили, а отельеры уже отказывают в скидках

Путин обескуражил ученых своим признанием

Пока российские умы находят способ кипятить воду с помощью смартфона, глава государства им даже не пользуется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей