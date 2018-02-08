Крупнейшее в УССР предприятие по производству автомобилей в Запорожье может прекратить существование

Производственная деятельность на "Запорожском автомобилестроительном заводе" (АвтоЗАЗ) находится в шаге от консервации из-за отсутствия заказов. Об этом сообщила в четверг, 8 февраля, пресс-служба корпорации "УкрАвто", куда входит завод.

"Сейчас ЗАЗ пытается искать любые заказы – выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS. Все эти действия направлены на сохранение предприятия и коллектива, на сохранение промышленного потенциала Запорожской области и Украины. Но если в ближайшее время ситуация не изменится, единственным выходом будет консервация производства", – цитирует "Громадское ТВ" сообщение корпорации.

В "УкрАвто" отмечают, что такое решение может привести к "прекращению существования на Украине автомобилестроительной отрасли как таковой".

В корпорации признали, что предприятие работает с большими убытками, а задолженность по кредитам по состоянию на январь текущего года превысила планку в $130 млн.

Завод в 2017-ом выпустил с конвейера всего 1 тыс. 674 автомобиля при проектной мощности 150 тыс. машин в год. Более 1,3 тыс. сотрудников вынуждены работать неполную рабочую неделю.

По информации издания, на Украине в 2008 году продавалось 623 тыс новых автомобилей, из которых 258 тыс были произведены на ЗАЗе. За 2017-ый рынок составил всего 80 тыс. авто, из которых легендарный запорожский автогигант смог реализовать 1673 новых машин.

ЗАЗ – единственное предприятие в стране с полным циклом производства легковых автомобилей. С 1960-х по 1990-е завод выпускал машины марки "Запорожец", впоследствии - автомобили марок Chance, Lanos, Sens и Vida.