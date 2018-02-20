Экс-министр внутренних дел Украины объяснил, почему Киев не отстоял полуостров

Украинские власти могли отстоять Крым, но решили, что в том нет необходимости. Такое заявление сделал экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев в эфире телеканала "112 Украина". Это было развернутое интервью в программе "Бацман". "На тот момент, 27 числа, к 10 часам утра уже было понятно, что это действует вооруженный спецназ, а не какие-то непонятные люди… понятно уже было, что это вооруженные силы иностранного государства начинают вовлекаться в Крым – колонны военнослужащих уже 28 числа стали блокировать воинские части, захватывать аэродром, – надо было вводить в действие именно военное положение. И это бездействие должностных лиц, которые должны были такое решение принимать, привело к тем печальным последствиям", – заявил Могилев. По словам политика, силами украинских военных, которые в тот момент размещались на полуострове, можно было удержать его. "Как предположение, почему не принимали такое решение, – сочли Крым ненужным. Крым на будущих выборах голосовал бы не за действующую власть, поэтому его просто отбросили и о нем забыли, чем предали, в первую очередь, военнослужащих, которые оставались там", – подытожил экс-министр.

Напомним, Крым снова стал российским 28 марта 2014 г. после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к России. Выбор был сделан в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Впрочем, это не мешает Киеву до сих пор считать Крым "временно оккупированной территорией".