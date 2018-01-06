Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стало известно, почему Украина сохранила Поклонской гражданство

Наталья Поклонская. Фото: Russian Archives/Global Look Press
Депутат Верховной рады возмущен решением Государственной миграционной службы

Сергей Лещенко направил запрос в ГМС Украины, откуда ему пришел официальное письмо с ответом. Там было сказано, что ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.

По теме

"У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" - возмущался Лещенко в эфире телеканала NewsOne. Депутат уверен, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ, не получив российское гражданство.

Наталья Поклонская с 2002 года работала в органах прокуратуры Украины, весной 2014-го возглавила прокуратуру Крыма, а осенью 2016-го стала депутатом Государственной думы.

Генпрокуратура Украины возбудила против нее уголовное дело по обвинению в государственной измене. Поклонская считает его политически мотивированным.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей