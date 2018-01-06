Стало известно, почему Украина сохранила Поклонской гражданство
Сергей Лещенко направил запрос в ГМС Украины, откуда ему пришел официальное письмо с ответом. Там было сказано, что ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.
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"У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" - возмущался Лещенко в эфире телеканала NewsOne. Депутат уверен, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ, не получив российское гражданство.
Наталья Поклонская с 2002 года работала в органах прокуратуры Украины, весной 2014-го возглавила прокуратуру Крыма, а осенью 2016-го стала депутатом Государственной думы.
Генпрокуратура Украины возбудила против нее уголовное дело по обвинению в государственной измене. Поклонская считает его политически мотивированным.
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