Стало известно, почему Украина сохранила Поклонской гражданство

Депутат Верховной рады возмущен решением Государственной миграционной службы

Сергей Лещенко направил запрос в ГМС Украины, откуда ему пришел официальное письмо с ответом. Там было сказано, что ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.

"У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" - возмущался Лещенко в эфире телеканала NewsOne. Депутат уверен, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ, не получив российское гражданство.

Наталья Поклонская с 2002 года работала в органах прокуратуры Украины, весной 2014-го возглавила прокуратуру Крыма, а осенью 2016-го стала депутатом Государственной думы.

Генпрокуратура Украины возбудила против нее уголовное дело по обвинению в государственной измене. Поклонская считает его политически мотивированным.