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Россия закрыла дорогу грузам с Незалежной

Фото: GLOBAL LOOK press/Gerhard Zwerger-Schoner
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Россия не пропускает на свою территорию украинские фуры, следующие из Харьковской и Сумской областей транзитом в третьи страны. Об этом в среду, 21 марта, сообщило пограничное ведомство Незалежной.

"Ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию", – говорится в опубликованном на сайте Погранслужбы Украины сообщении.

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По подсчетам украинских пограничников, на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области скопилось 45 фур, а в пункте пропуска "Екатериновка" в Сумской области не могут двинуться дальше 35 грузовиков.

Несмотря на то что российская сторона уже дала все пояснения и на Украине знают, что дело в сбое программного обеспечения таможенных органов, местные СМИ уже раздули целую информационную кампанию, истерично заявляя, что Москва перекрыла движение украинским грузовикам. 

Вера СВЕТЛОВА
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