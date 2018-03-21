Россия закрыла дорогу грузам с Незалежной

Киев обвинил Москву в создании заторов на границе

Россия не пропускает на свою территорию украинские фуры, следующие из Харьковской и Сумской областей транзитом в третьи страны. Об этом в среду, 21 марта, сообщило пограничное ведомство Незалежной.

"Ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию", – говорится в опубликованном на сайте Погранслужбы Украины сообщении.

По подсчетам украинских пограничников, на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области скопилось 45 фур, а в пункте пропуска "Екатериновка" в Сумской области не могут двинуться дальше 35 грузовиков.

Несмотря на то что российская сторона уже дала все пояснения и на Украине знают, что дело в сбое программного обеспечения таможенных органов, местные СМИ уже раздули целую информационную кампанию, истерично заявляя, что Москва перекрыла движение украинским грузовикам.