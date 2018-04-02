Савченко призвала узаконить на Украине хуторянский тип самоуправления
Бывшая военнослужащая ВСУ, а ныне депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в следственном изоляторе СБУ по делу о подготовке теракта, написала обращение к украинцам. Текст его размещен на странице парламентария в Facebook.
Документ представлен как концепция под названием "Изменение политической системы". Савченко назвала ее основные тезисы: проведение переписи населения страны, введение паспортизации населенных пунктов, изменение избирательной системы, передачу гражданам Незалежной возможности отзыва депутатов с должностей.
Также Герой Украины считает необходимым изменить административный строй страны конституционным путем и реформировать судебную и правоохранительную системы.
По ее мнению, в Незалежной нужно заменить привычную вертикальную модель построения государства новой, а именно создать Совет общины – Верховную раду.
"Учитывая ментальность и историческую склонность украинцев к индивидуализму, хуторянского типа самоуправления и жизнедеятельности, предлагается модель разделения внутри государства на административные единицы - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИНЫ, которые путем представительства в органе местного самоуправления (СОВЕТ ОБЩИНЫ), от каждого населенного пункта, будут осуществлять управление такой территориально-административной единицей", – говорится в заявлении.
Она подтверждает, что Украина по Конституции остается унитарным государством, является республикой "и не имеет никаких признаков федерализации".
В концепции указывается, что количество административных единиц будет зависеть от реального демографического состава (количества населения Украины и реального количества избирателей) и возможно в пределах 200 – 250 единиц. То есть в пределах одной террединицы должно проживать примерно 120 -150 тыс. избирателей.
Количественный состав Совета Общины административной единицы зависит от количественного состава населенных пунктов, входящих в него, и утверждается и регулируется местным референдумом. Но не более чем один делегат (депутат) на 4 тыс. избирателей и не менее чем один делегат (депутат) от одного населенного пункта (в случае, если число избирателей составляет менее 4 тыс. чел.)", – следует из документа.
Кроме того, депутат предлагает выдать всем без исключения гражданам Украины биометрические паспорта за счет госбюджета, а все населенные пункты обеспечить интернетом и терминалами "для осуществления волеизъявления граждан", которые позволят голосовать непосредственно отпечатком пальца.
"Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе – мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности", – утверждает Савченко в обращении.
Экс-наводчицу задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, на следующий день она была арестована
на два месяца. Савченко подозревают в попытке организации госпереворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента
Украины Петра Порошенко.
Парламентарий объявила голодовку сразу же в день ареста.
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