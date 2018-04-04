Герой Украины стремительно теряет вес, но не боевой дух

Бывшая летчица, наводчица и прочая, а ныне пока еще депутат Верховной рады Надежда Савченко с начала своей голодовки похудела на 10 килограммов. Об этом в среду, 4 апреля, изданию "Украинская правда" рассказала ее родная сестра Вера.

"Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень похудела и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет, ей уже дали воду бутилированную", – сообщила сестра арестованной героини, которую Генпрокуратура обвиняет в подготовке теракта и покушении на власть.

По словам Веры, депутат не принимает глюкозу и не пьет чай или кофе.

"У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", – отметила она и добавила, что сестра не собирается прекращать голодовку.

Также Вера сказала, что передала узнице средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, поскольку Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".

Ранее сегодня Вера заявила изданию ZIK о слежке за собой и о том, что в ее автомобиле, который она отдала на техосмотр, нашли закладку на взрывчатку, которая при большой скорости должна была сработать. "Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – пришла к неожиданному выводу сестра Савченко.

Она считает, что Надежде должны помочь "друзья из Евросоюза и США".

Шевченковский суд Киева 23 марта арестовал внефракционного депутата Рады на два месяца, после чего она сразу же объявила голодовку.

В среду стало известно, что завтра, 5 апреля, Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Однако ее "адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а поэтому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования", говорится в сообщении на странице Савченко в Facebook.

