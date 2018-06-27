Порошенко испугался выборов

Рейтинг симпатий украинцев привел в ужас лидера Незалежной

Петр Порошенко боится проведения любых выборов, поскольку ясно видит, что с такой "любовью" народа у него нет никаких шансов вернуть себе пост президента. Об этом рассказал народный депутат Евгений Мураев.

Он заверил, что украинский лидер "боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране и любовь людей к нему", – сообщает телеканал NewsOne.

Более того, непонятно, может ли он, согласно Конституции, принимать участие во внеочередных президентских выборах в том случае, если "сам сложит полномочия".

Внеочередные парламентские выборы, по словам Мураева, не могут пройти за полгода до президентских. Однако у депутата есть сведения о том, что "администрация президента сейчас рассуждает о том, что выборы можно назначить за полгода".

Поэтому, он считает вполне возможным, что для получения максимального количества мест в Верховной Раде, "в конце августа он (Порошенко) попытается это сделать, используя весь свой админресурс, администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат".

Ранее сообщалось, что наибольшей поддержкой среди населения Украины из всех вероятных кандидатов в президенты пользуется Юлия Тимошенко. Среди тех, кто уже определился с выбором, за нее готовы проголосовать 15,9%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". В то же время лидером антирейтинга остается действующий президент страны, за которого отказываются голосовать почти 52 % избирателей.