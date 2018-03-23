Легендарный снайпер откровенно о войне в Донбассе
Гражданин Сербии Деян Берич больше известен как "Деки". Он уже довольно долго воюет на стороне жителей самопровозглашенных народных республик Донбасса. О том, почему приехал защищать не свою страну, он рассказал в фильме режиссера Ольги Шехтер "Война снайпера".
По его словам, воевать на стороне ополченцев его позвали добровольцы, с которыми он был знаком еще со времен военных действий в Югославии и Косове.
"Это долг сербского человека. В трудное время нужно помогать братским народам. Поэтому у меня не было возможности отказаться. Мы всех добровольцев называли русскими, хотя на самом деле на Украине в тот момент были выходцы из всех бывших республик СССР", – рассказал он.
Дека отметил, что "война, которая идет сейчас, это – необходимое зло".
"И большинство, как и я, хотело бы ее побыстрее закончить. У каждого есть своя правда и причины, почему он на этой войне. Об этом можно очень долго говорить..." – отметил он.
Снайпер уверен, что киевское командование не понимает, кого отправляет воевать в ДНР и ЛНР. По их милости на передовой – неопытные выпускники снайперских школ. Он подчеркнул, что украинских военных, воюющих на стороне Киева, буквально используют как щит – специально подставляют под пули ополченцев.
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