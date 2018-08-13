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Меркель ждет цветы: Путин едет в Германию

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru/
Политики обсудят проблемы взаимоотношений между странами

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг. Об этом рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, главными темами переговоров станут вопросы двусторонних отношений, а также решение проблем по Сирии. Кроме того, политики обсудят украинский конфликт и энергетическое сотрудничество между Москвой и Берлином.

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"Никогда нельзя точно сказать, о чем пойдет речь на встрече такого уровня", – цитирует Зайберта РИА "Новости".

Напомним, что последняя встреча между Меркель и Путиным состоялась в мае. Во время переговоров российский глава неожиданно подарил букет цветов канцлеру. При этом журналисты посчитали это не знаком симпатии, а скрытым оскорблением.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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