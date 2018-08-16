Российский лидер до встречи с Меркель покутит на родине Арнольда Шварценеггера

Австрийские СМИ накануне выдали настоящую информационную бомбу – президент России Владимир Путин по пути в Германию, где у него в субботу, 18 августа, запланированы переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, посетит обряд бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Об этой новости в четверг сообщила влиятельная газета Kronen Zeitung со ссылкой на местные политические круги. В связи с приездом столь высокого гостя (издание именует его не иначе как "Царь") австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение "Кобра", приведены в полную боевую готовность. По данным газеты, "Кобра" уже провела ряд подробных бесед с 53-летней невестой и 65-летним женихом на тему безопасности.

Отмечается, что свадьба состоится в эту субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Неназванный эксперт в сфере безопасности рассказал изданию, что для обеспечения порядка будут задействованы все силы.

"Конечно, это снайперы в виноградниках и эскорт из аэропорта Грац-Талерхоф", – уточнил собеседник издания. "Будет ли "Царь" из Москвы на самом деле лететь в качестве частного гостя, решится в ближайшее время", – отметили авторы статьи.

Сегодня комментарии о предстоящем торжестве в горах Альп и участии в нем главы российского государства дали в Москве. Оказывается, Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену в июне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, лидер РФ "с удовольствием принял" приглашение.

"Это частное мероприятие, там нет протокола", – цитирует РИА "Новости" Пескова. Он подчеркнул, что кремлевский пул журналистов на торжество не приглашен, однако обещал, что общественности расскажут, что же подарил Путин новобрачным. Вероятно, сейчас это самая обсуждаемая в СМИ история.

Кнайсль – беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы, в которое вошла по предложению последней. МИД она возглавляет всего лишь восемь месяцев, придя на смену руководителю АНП Себастиану Курцу, который, в свою очередь, занял пост канцлера страны.

Кстати, на свадьбе ожидаются, кроме Путина, все тот же Курц, а также его заместитель Хайнц-Кристиан Страче и несколько членов правительства Австрии.

Напомним, Вена стала единственной ключевой страной Евросоюза, которая не выслала российских дипломатов на фоне "дела Скрипалей". Сама Кнайсль заявила, что "в трудные времена необходимо поддерживать диалог".

Ну и маленький штришок о месте свадебного торжества. Штирия – это историческая родина известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера, а точнее, община Таль близ города Грац. Здесь в одном из тренажерных залов он начинал карьеру бодибилдера.

