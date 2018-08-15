Поклонская на своей свадьбе плясала за столом

Важный шаг в жизни депутат отпраздновала в элитном ресторане

Замужество депутата ГД Натальи Поклонской, вопреки разоблачающей фотографии, – правда. В доказательство – видео с банкета, где невеста в белом платье танцует рядом с заставленным различными блюдами столом под хит Софии Ротару "Хуторянка".

Поклонская стала женой главы аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Важное в своей жизни событие молодожены не афишировали.

Свадьбу отпраздновали в Крыму в элитном сербском ресторане "Балкан Гриль", расположенном в курортном поселке Береговое, сообщает "Шторм". По информации издания, на торжественный ужин новоиспеченные супруги пригласили 32 гостя и потратили 90 тыс. рублей.

Ресторан находится на Южном берегу полуострова, в его окнах красуется морской пейзаж. В меню – изысканные яства. Откуда у молодоженов такая тяга к национальной кухне балканской страны, неизвестно. Возможно, на выбор зала повлиял расположенный на стене коллаж из снимков российского лидера Владимира Путина.

О том, что на выходных в ресторане что-то праздновали, подтвердил его менеджер. Но Поклонскую он не узнал, поскольку вообще не в курсе, кто это. Зато невеста хорошо известна владельцу заведения и шеф-повару в одном лице, который заверил, что Поклонская и Соловьев устроили банкет по случаю свадьбы. На стол попросили подать в том числе санкционные продукты.

"Из гостей кто был – назвать не могу, вдруг это тайна, но всего было 32 человека и трое детей. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром. Главное, что невеста довольна, жених вроде тоже", – обрадовался хозяин ресторана.

О том, что Поклонская и Соловьев пребывали в отличном настроении, видно на кадрах. Пока Наталья двигалась в ритме "Хуторянки", ее муж за приятной беседой попивал сербское вино.

По словам гостей застолья, "свадьба была скромная, но со вкусом". Среди приглашенных были думские парламентарии, правоохранители и родня виновников торжества.