Обман раскрылся благодаря одному фото

Сделанная в загсе фотография Натальи Поклонской и Ивана Соловьева говорит о том, что новость об их бракосочетании в Крыму на самом деле неправда.



На это обратили внимание в Сети. На опубликованном фото заметны следы работы в фоторедакторе – фата невесты ненатурально заходит за спину жениха. Также неестественно выглядит правая рука Поклонской, а границы костюма Соловьева выглядит чересчур ярко.

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По словам профессионального фотографа Аслана Ахмадова, снимок вызывает сильные сомнения в подлинности, если смотреть его на большом мониторе, а не на маленьком экране гаджета.

"Судя по тому, как выглядят границы на стыке заднего и переднего плана, по тому, как падает контровой свет, насколько видна четкая граница, есть ощущение, что фон прикручен и что героев между собой совместили", – цитирует Ахмадова "Пятый канал".

Впрочем, умозаключения экспертов и просто наблюдательных людей касаются подлинности фото. Тем не менее было ли в действительности само событие – большой вопрос. О свадьбе Поклонской и Соловьева стало известно от их друзей и близких, которые, как утверждалось, присутствовали на банкете.

Прямых доказательств события, например, фотографий или видео с праздника, не было, зато появились новые факты, косвенно это все-таки подтверждающие. Как рассказал источник URA.RU из окружения Поклонской, на прошлой неделе бывший муж депутата Андрей Красильников побывал в Среднеуральске с тем, чтобы встретиться с духовников Сергием, венчавшим его с бывшей супругой. По словам источника, Красильников попросил Сергия развенчать их с Натальей, чтобы та могла вновь выйти замуж.