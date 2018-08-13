Мужа Поклонской рассекретили

Свадьбу сыграли в Крыму в узком кругу друзей и близких, почти секретном

Наталья Поклонская поменяла семейный статус и стала законной супругой руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Сообщается, что торжество проходило в Крыму, передает Daily Storm.

Сама бывший главный прокурор российского полуострова новость комментировать отказалась, заявив, что обсуждать личную жизнь с журналистами она не собирается.

Более словоохотливыми оказались присутствовавшие на мероприятии друзья пары. Один из них рассказал, что гуляния были скромными, но веселыми.

Ранее Наталья Поклонская говорила, что специально называла своего мужчину мужем, хотя официально расписаны они не были. Она призналась, что делала это для того, чтобы отбить желание многочисленных поклонников флиртовать с ней.