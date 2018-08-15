Российский политик хочет безотлагательно пообщаться с северокорейским лидером

Президент России Владимир Путин предложил встретиться лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом он сообщил в телеграмме, в которой поздравил северокорейского политика с годовщиной освобождения от японского господства.

"Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы", – цитирует сообщение Путина РИА "Новости".

При этом российский политик отметил, что праздник северокорейцев является народным, а также напомнил о том, что советские солдаты вместе сражались с корейцами.

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, – сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", – добавил глава России.

Ранее Ким Чен Ын отправил телеграмму Путину с поздравлениями, напоминает РИА ФАН.