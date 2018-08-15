Владимир Путин познакомился с патриотическими проектами "Единой России"

В эти дни на Северо-Кавказском образовательном форуме "Машук" в рамках смены "Добровольчество" работает стенд "Герои нашего времени". Его автор – "Молодая гвардия" ЕР. Сегодня, в день закрытия, выставку патриотических партпроектов посетил глава государства Владимир Путин.

Ему продемонстрировали фрагменты фильма "Не время для героизма" – совместный проект молодогвардейцев и патриотической платформы единороссов ко Дню Героев Отечества.

Премьера документальной ленты состоялась еще в конце прошлого года в Москве. Тогда же, 9 декабря, "Молодая гвардия" провела "Форум маленьких героев", в котором приняли участие более 50 ребят со всей страны. Это мальчишки и девчонки, которые спасали жизни в чрезвычайных и критических ситуациях. В мае фильм попал в программу 71-го Международного Каннского кинофестиваля.

"Важно говорить о том, что помимо ветеранов в нашей стране живет много героев нашего времени, в том числе детей. Впервые мы собрали их 9 декабря на "Форуме маленьких героев" в Москве", – рассказала куратор патриотического направления "Молодой Гвардии" Алана Цховребова.

Она отметила, что вместе с ребятами на форуме присутствовали их родители, а также педагоги и Герои России.

"Нашей главной целью при проведении форума было популяризовать среди подрастающего поколения образ героя, патриота, ответственного человека", – резюмировала Цховребова.

Мнение подрастающего поколения о декабрьском событии высказали 13-летний Сармат Дулаев из Северной Осетии и 10-летняя Милана Юсупова из Дагестана. Участники форума остались довольны мероприятием и предложили президенту присоединиться к ним.

"Владимир Владимирович, мы приглашаем вас на "Форум маленьких героев", который пройдет в этом году. Приедете?" – спросил Сармат.

"Постараюсь", – пообещал Путин, подписав по просьбе юноши открытку для детей-героев, которая будет отправлена им в День Героев Отечества.

Среди экспонатов стенда МГЕР – книга "Дневник ветерана. Непридуманная история войны". В подготовленное молодогвардейцами издание вошли рассказы ветеранов Великой Отечественной войны. Его выпустили специально к 70-й годовщине Победы.

На страницах книги опубликовано 70 историй из 35 регионов России. Ее перевели на английский язык и разослали зарубежным лидерам, политикам, журналистам, кинорежиссерам, сценаристам, писателям и историкам.

Издание, по словам куратора патриотического направления МГЕР, – это ответ "российской молодежи на информационные выпады в отношении наших ветеранов и искажение истории нашей страны".