Путин подарит главе МИД Австрии казаков

Российский лидер везет австрийским молодоженам неожиданный презент

На предстоящее завтра бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером президент России Владимир Путин прибудет в сопровождении ансамбля донских казаков. Судя по всему, российский лидер решил в горах Альп устроить настоящую русскую плясовую.

Как пишет сегодня австрийское издание OO Nachrichten со ссылкой на "хорошо информированных источников", где-то в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия 10 человек из неназванного казачьего хора будут исполнять гостям торжественной церемонии традиционные народные песни.

Можно лишь предположить, что выступление казаков станет своеобразным подарком президента РФ новобрачным. Накануне, 16 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался раскрыть журналистам, что же Путин приготовил в качестве свадебного презента 53-летней Кнайсль и ее будущему 65-летнему супругу.

Между тем, отмечает издание, власти Австрии серьезно готовятся к данному мероприятию с учетом приезда хозяина Кремля. В полной боевой готовности в регионе находятся бойцы спецподразделения "Кобра", усилена охрана аэропорта "Грац-Талерхоф". При этом особых запретов на передвижение нет, однако в воздушной гавани предупредили пассажиров, чтобы в субботу, 18 августа, на посадку они прибывали на час раньше, поскольку будут дополнительные проверки. Под запрет попали беспилотники.

До сих пор тайной остается время прибытия Путина в Штирию. Местом свадьбы называют одну из гостиниц на винном маршруте региона. В СМИ отмечают, что из аэропорта Граца президента России доставят вертолетом в южную Штирию.

Визит официально считается рабочим. По данным Министерства иностранных дел, задействована "обычная служба безопасности". Свадебные расходы, "в том числе на частную охранную компанию", взяла лично на себя Кнайсль.

Также на церемонии ожидаются видные австрийские политики, включая федерального канцлера Республики Себастьяна Курца.

Первой столь взбудоражившую Европу новость о приезде Путина на бракосочетание главы МИД Австрии написала в среду, 15 августа, местная газета Kronen Zeitung. Позже эту информацию подтвердил Песков. Он сообщил, что российский президент заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него в тот же день запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.