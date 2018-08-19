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Путина прочат "свадебное турне"

Немцы собрались перенять австрийский опыт дипломатии

Президент России Владимир Путин может не ограничиться поездкой к главе МИД Австрии Карин Кнайсль и посетить в этом году еще одну церемонии бракосочетания. 

Немецкие СМИ утверждают, что российского главу хотят видеть на свадьбе его давнего друга, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который осенью женится на 48-летней переводчице Ким Сон Ён. Об этом пишет таблоид Bild. 

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"В Берлине ходят слухи, что в октябре он (Путин – Утро.ру) может присутствовать на свадебном торжестве своего друга Герхарда Шрёдера", – пишет издание.

Впрочем, в Кремле уже заявили, что пока официально таких планов у Путина нет. Не было даже разговоров на эту тему, заявил РИА "Новости" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Если же Путин действительно поедет на свадьбу Шредера, то не исключены пополнения рядов возмущенных европейцев, которые видят в этом сближение России и Европы. По их мнению, Москва использует частные визита Путина в качестве своего рода народной дипломатии. 

Особо чувствительным такой удар может для Киева, который увидел в приглашении Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль "интересную новую форму" контактов ЕС и РФ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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