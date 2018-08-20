Меркель отчиталась перед Порошенко о переговорах с Путиным

Президент Незалежной дал канцлеру ФРГ ценные указания

Глава правительства Германии поговорила с лидером Украины по телефону. Ангела Меркель рассказала Петру Порошенко детали встречи с президентом России Владимиром Путиным. Практически отчиталась – такой вывод можно сделать из пафосного заявления, опубликованного на официальном сайте главы Незалежной.

"Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с Президентом России, которые состоялись накануне в Германии", – говорится в сообщении.

Порошенко, судя по всему, остался недоволен поведением Меркель. Он призвал фрау канцлер активнее давить на Россию и добиваться освобождения так называемых украинских заложников, которых "удерживают" в нашей стране и якобы оккупированных территориях.

Поговорили и о миротворцах ООН в Донбассе. Политики договорились о дальнейших консультациях "на уровне министров иностранных дел "нормандского формата".

Встреча Путина и Меркель состоялась в субботу, 18 августа. Российский лидер и канцлер ФРГ обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, напоминает РИА ФАН. Президент РФ призвал другие страны нарастить помощь САР. Страну необходимо активно восстанавливать, отметил Путин, чтобы беженцы наконец смогли вернуться домой.