В Киеве атаковали консульство РФ

ЧП случилось сегодня днем

Неизвестный швырнул две дымовые шашки у здания диппредставительства на улице Добровольческих батальонов. Один из сотрудников Нацгвардии, охранявший консульство, увидел мужчину, но поймать его не успел.

Одна из шашек перелетела через забор и оказалась на территории консульского отдела. Другая осталась за ограждением. Об атаке сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

К счастью, шашки быстро потушили, никто не пострадал.

Сейчас метателя дымных снарядов ищут. Ему грозит уголовное дело по статье 296 (ч.4) "Хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов" УК Украины.