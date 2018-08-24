В Киеве атаковали консульство РФ

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Неизвестный швырнул две дымовые шашки у здания диппредставительства на улице Добровольческих батальонов. Один из сотрудников Нацгвардии, охранявший консульство, увидел мужчину, но поймать его не успел.
Одна из шашек перелетела через забор и оказалась на территории консульского отдела. Другая осталась за ограждением. Об атаке сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в МВД.
К счастью, шашки быстро потушили, никто не пострадал.
Сейчас метателя дымных снарядов ищут. Ему грозит уголовное дело по статье 296 (ч.4) "Хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов" УК Украины.
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