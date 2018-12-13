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Украина выживает за счет угля из России

Фото: pixabay.com
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Россия по-прежнему является главным поставщиком каменного угля и антрацита для Незалежной. Таковы данные Государственной фискальной службы Украины.

С января по ноябрь текущего года Киев потратил на закупку угля за рубежом 2,693 млрд долларов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет УНИАН со ссылкой на ведомство.

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Из этого объема 61,91% предоставила Россия. Украина заплатила ей за каменное топливо 1,67 млрд долларов.

Вторым по объему закупок стал американский уголь – почти 30% от общего количества. Эти поставки обошлись Киеву в 806,3 млн долларов. На третьем месте среди украинских поставщиков угля оказалась Канада – оттуда приплыло 4,78% от общего объема на сумму 128,7 млн долларов.

Украина вынуждена закупать уголь в огромном количестве за рубежом после того, как из-за инициированной радикалами блокады дорог в Донбасс потеряла возможность получать местный антрацит. Поскольку налаженная десятилетиями система снабжения разрушилась, перебои с поставками топлива и, как следствие, горячим водоснабжением и отоплением теперь случаются в городах Незалежной регулярно, отмечает "Свободная пресса".

На фоне этого обострение конфликта между РФ и Украиной и разрывдвустороннего договора о дружбе может привести к катастрофическим последствиям, опасается член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.  

"Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершился кризис вокруг Луганской ТЭС, которая переходила на время с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал в поставках угля приведет к веерным отключениям", – приводит "Регнум" слова эксперта. По его подсчетам, Украина и так подошла к этой зиме с запасами угля на 40% меньше, чем было в прошлом.

Николай ВИКТОРОВ
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