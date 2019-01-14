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Европа выживет за счет "Газпрома"

Фото: Интерпресс/ТАСС
продолжениеНа грани: немцы откажутся от "Северного потока - 2"
От российской компании ждут серьезного увеличения объемов поставок в ЕС

Европейские страны не могут себе позволить отказаться от "Северного потока – 2". Более того, обещания Германии сохранить подачу газа через Украину тоже имеют все шансы реализоваться. Потому что в ближайшие годы ЕС может столкнуться с жесточайшим дефицитом голубого топлива, восполнить который по адекватной цене может только "Газпром".

В декабре 2018 г. тревожные новости прилетели из Алжира. Их министр энергетики предупредил, что к 2022 г. страна, вероятно, перестанет снабжать ЕС газом, поскольку растет ее собственное внутреннее потребление, сообщают "Ведомости". Сейчас Алжир добывает около 130 млрд куб. м газа, из которых половину оставляет себе, а остальное отправляет на экспорт, в том числе почти 50 млрд куб. м в Европу. Но скоро ЕС останутся крохи от этого объема.

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Проблемы с экспортными поставками назрели и у Нидерландов. От властей там требуют закрыть месторождение Гронинген, дескать, его разработка приводит к разрушительным последствиям, в том числе землетрясениям – по этому поводу подано уже 26 исков. Если месторождение закроют, ЕС лишится почти 40 млрд куб. м голландского газа.

При этом энергетические потребности европейцев растут. За 2017 г. они увеличились на 8%, к 2025 г. прогнозируется рост на 25%. Удовлетворить запрос может "Газпром". В 2018 г. компания третий раз подряд обновила годовой рекорд экспорта газа в Европу и Турцию, поставив более 200 млрд куб. метров. Две нитки "Северного потока – 2" мощностью 55 млн куб. м в год поспособствуют очередному рекорду. Напомним, газопровод по дну Балтийского моря планируется построить к концу 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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