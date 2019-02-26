Украинские военные испытали "невидимый" беспилотник

Аппарат запустят в Донбассе

Украинские инженеры продолжают строить беспилотники, которые находят свое применение на линии разграничения в Донбассе.

Накануне пресс-служба "Укроборонпрома" отчиталась об испытаниях модернизированной версии БПЛА "Spectator-М1". Сообщается, что аппарат получил новый тепловизор, станцию управления, а сам стал легче. Это позволило увеличить радиус действия беспилотника. Кроме того, "Спектэйтор" якобы может работать в условиях активного использования противником средств РЭБ.

Военные ВСУ утверждают, что в частых крушениях украинских беспилотников виноваты российские специалисты РЭБ. Поэтому вопросу защиты уделялось особое внимание.

Как уверяют в "Укроборонпроме", благодаря малым размерам, специально подобранному цвету фюзеляжа и малой ЭПР, аппарат остается незаметным для противника.

Это утверждение не выдерживает никакой критики, так как БПЛА не выполнен по схеме летающее крыло, и по сути представляет из себя обычный малый тактический беспилотник, который обычно используют для целенаведения минометчики.

"Spectator-М1" разработан в ОАО "Меридиан" им. С. П. Королева в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института. Потолок аппарата достигает 3,6 км, скорость 120 км/час, в воздухе БПЛА может находиться порядка двух часов. Дальность "Спектэйтора" составляет 150 км.