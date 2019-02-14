Поставки голубого топлива выросли на сотни тысяч кубометров

В Незалежной не было недостатка в российском газе, отчитались в "Газпроме". В 2018-м она получила топлива больше, чем годом ранее: 2,738 млрд кубометров газа против 2,427 млрд кубометров соответственно.

Таким образом, исходя из цифр в отчете энергетической компании, поставки были увеличены на 13%. Поэтому Россия не имеет никакого отношения к газовым проблемам, которые наблюдались в домах простого народа страны-соседки.

Напомним, в начале недели глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пожаловался, что контракт по доставке газа, заключенный с "Газпромом", не соответствует требованиям законов Украины и ЕС. Он даже выдвинул ультиматум: мол, Киев согласен на транзит под стать европейским стандартам, на российские условия он не пойдет.

Это далеко не первый шантаж со стороны "Нафтогаза". К примеру, в январе он обмолвился о готовности снизить сумму претензий к "Газпрому" с $12,5 млрд до $2 млрд. От российской компании требуется лишь подписать долгосрочный транзитный договор.