"Королева ночи": Лобода вызвала у поклонников истерику

Чувственный клип певицы буквально взорвал интернет

Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанатов. На этот раз артистка выпустила видео на композицию Instadrama, которая позволила ей раскрыть талант актрисы. Поклонницы звезды ревут не переставая из-за трогательной истории любви, показанной в ролике.

По сюжету два героя дружат с детства, а взрослея, понимают, что любят друг друга. Однако им приходится расстаться, хотя это решение дается тяжело каждому из них. В клипе Лобода предстала в разных образах: в роли жгучей брюнетки, студентки-рокерши и эффектной блондинки из 1950-х годов. Более того, певица показала, как выглядит с афрокудряшками.

Пользователей Сети, посмотревших клип, буквально захлестнуло эмоциями. Одни не могли прийти в себя из-за грустной истории любви, а другие – от того, насколько Лобода привлекательная женщина. О своих впечатлениях фанаты рассказывали под постами артистки в Instagram и на ее официальном канале YouТube.

"Новая Примадонна", "До мурашек...", "Божественно. Великолепно. За душу берет. Светик, ты талант!!", "Кучерявая красотка", "Шикарный клип! Светлана, Вы-талантливая актриса и певица!", "Больше не буду смотреть этот клип!!!! Сижу и реву, не могу успокоиться... Очень эмоциональный!", "Красивое, чувственное кино, Лобода – воплощение секса", "Круто!!! Мурашки... проникновенно", "История до слез!", "Вы украли наше сердце", "Ты Русская Королева Ночи",

– прокомментировали клип восхищенные поклонники Лободы.

Впрочем, многие фанаты певицы раскритиковали ее за избитый сюжет, а также напомнили ей, что она уже использовала прием с разбивающимися машинами в других видео. Некоторые, преимущественно мужчины, и вовсе не поняли идею ролика.

"Разбивать машины в клипах – это теперь фишка Светланы Сергеевны?", "Абсолютно никакой смысловой нагрузки. Не задел. За Весь клип сложилось впечатление, что происходит самолюбование артистки собой и демонстрация образов и нарядов. Пусто. Поверхностно. Бывало лучше", "А о чем клип? Честно, не понял!", "И песня, и клип ни о чем", "Раньше клипы были интереснее", – отметили интернет-пользователи.