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"Тело - гипноз": Лобода прикрылась полотенцем

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица устроила фанатам горячую весну

Красотка показала в Instagram фото а-ля "только что из душа".

Светлана Лобода подразнила подписчиков, прикрыв роскошное тело лишь белоснежным полотенцем. Артистка позирует на снимке, придерживая ткань на груди. Волосы небрежно собраны, на лоб падают легкие локоны. Неудивительно, что мужчины растаяли. Некоторые не сдержались и умоляли снять полотенце, другие восхищались роскошным телом, называя красотку горячей штучкой (орфография и пунктуация сохранены).

"Первое фото где не на трансвестита похожа, а уже девущка, как свежий беляш горячая", "Это намёк московскому снегопаду, чтобы он заканчивался, и снег наконец-то таял?" "самая горячая женщина", "Сними полотенце сладкая Лобода)))" "Ну почему от тебя всегда так жаркоооо", "Глаза – гипноз, тело– гипноз, музыка – гипноз",

– разошлись пользователи.

Ранее Лобода, которая отправилась на гастроли в США, поразила американцев соблазнительными нарядами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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