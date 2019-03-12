Горяча и бешена: Лобода выставила обнаженные ягодицы

Полуголая артистка расказала о настоящей женщине

На гастролях по Америке Светлана Лобода снова привлекла внимание не только зрителей, но и пользователей соцсети. Она разместила на своей странице провокационный снимок, которым сразила поклонников наповал.

Артистка сидит на небольшом диванчике, одетая лишь в черное боди и белый короткий жилет, и голые бедра певицы, упругие и накаченные, видны во всей красе. При этом открытые ботильоны на высокой шпильке надеты на полностью обнаженные ноги.

"Истинная женщина не волнуется – волнует",

– процитировала "суперзвезда" под фото знаменитую коллегу Марлен Дитрих.

Согласившись с любимицей, преданные фанаты завалили ее комплиментами.

"Горяча и бешена", "Секси, как всегда", "Вот это огонь", "Какие длинные ноги", "Шикарна", "Обалденная", "Сногсшибательная! Завораживающая!", "Богиня", "Ух, какая мадам", "Вы превосходно выглядите", "Стильная дама","Волнует и играет на нервах", "Вообще просто класснючая до мурашек! Светик, так держать!", "Ты истинная женщина", "Это нокаут любого!", "Невероятная",

– восхитились они. А мужчины перевозбудились не на шутку:

"Смело и горячо, даже – соблазнительно!.. Неотразимая женщина, ух!", "Выглядит мощно", "Кажется, меня заволновало так, что пора менять трусы", "Уф", "Жарко, так жарко", "Светлана тебя даже женщины хотят, наверняка...", "Вы еще как нас волнуете", "Это уже слишком, моя девочка", "Это выше моих сил... Детка – космос", "Не знаю, куда себя девать", "Мне жарко, я весь мокрый", "Волнует? Да тут практически уже инфаркт!".

Отозвались и недовольные. "Некрасивое нужно прятать, а не показывать", "Ужасно", "Светлана, ай-ай, ну прикройся. Все прекрасно. Это уже все видели", "Изумительная певица... была. Понты все портят", " Не позорь российских женщин и девушек, нужно быть скромнее", – упрекнули они.

Украинская артистка нередко выкладывает соблазнительные, а то и откровенно странные кадры, что вызывает у поклонников довольно бурную реакцию. Ранее она шокировала публику эффектным сценическим образом – с откровенным декольте – на концерте в канадском Торонто. В Чикаго произвела фурор, выйдя на сцену в золотых ботфортах.

Интересно, что Лобода готовит публике 14 марта в Майами...