Лобода запрыгала по сцене в трусах

Украинская артистка отличилась на гастролях

Светлана Лобода часто привлекает к себе внимание интернет-пользователей, активно выкладывая в Instagram то странные, то соблазнительные кадры, и сразу попадает под удар строгих критиков. Так случилось и с видео, опубликованным на ее странице. В нем певица выглядит не безупречно, сбрасывая на сцене одежду и оставаясь то в черных сверкающих, то в двухцветных трусах.

После выступлений в Канаде и США у артистки начался тур по Европе. Первый концерт она дала в Великобритании, представив известное шоу SuperStar. Концерт прошел на площадке The О2 Arena в столице Соединенного Королевства. Его эпизоды блондинка и показала в ролике.

"London. Love (Лондон. Люблю) ❤️#О2Arena#SuperStarShow", – написано под видео.

Ролик не оставил поклонников артистки равнодушными. В соцсети стали горячо обсуждать выступление Лободы. Многие обратили внимение и на ее наряд, и на внешность в целом.

Хейтеры не пожалели резких и обидных слов:

"Губастое, пустое оно теперь будет позорить не только Минск, Россию но и Запад", "Как она себя любит", "Ой-ой-ой, тиха тиха... пафос через попу лезет", "Куда не ткни, везде не гопница. Перенасытите народ!", "Мда, как-то уже противновато смотреть на эту принцессу...", "Закос под Beyonce...", "Бандитка", "Чересчур стала самовлюбленной... Прямо зашкаливает пафос...Быть проще хоть чуток надо. Во всем стал у тебя перебор", "Понты, понты, одни понты!".

Фанаты же, нарпотив, продолжали восхищаться.

"Все круто, Лобода, респект", "Ну такая, конечно... крутецкая", "Молодец... не каждый так может... что не песня, то фурор", "Шкала крутости зашкаливает", "Просто космос", "Как всегда, мега", "Огонь", "Лучшая, умная, красивая, талантливая, энерджайзер и позитив", – осыпали они певицу лестными высказываниями.

Ранее Светлану не раз критиковали за то, как она выглядит. Недавно ей досталось за слишком откровенные наряды. Ругали и за трусы. Только, видно, Лободе безразличны все замечания...