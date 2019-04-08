"Пожар": Лобода сняла даже белье

Звезда выставила напоказ практически все

Певицу назвали развратницей за откровенные снимки.

Светлана Лобода раззадорила поклонников, опубликовав в своем Instagram свежие фото, где позирует почти обнаженной. Прелести красотки прикрывает лишь небрежно наброшенная на плечи косуха. Грудь и ноги звезды фанаты разглядели без труда.

"Чтоб это ни стоило, да, мне это нужно, ты хочешь всё на стоп, и я здесь без оружия, только не стой, стреляй в меня ну же. Bang", – подписала пост Лобода словами из песни.

Пользователи разразились потоком комментариев. Большинство восторгались горячими кадрами и писали комплименты, немногочисленные хейтеры, как обычно, осуждали поведение артистки (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Развратница", "Светлана вы как клоун уже", "Ого-гошечки,какая 👌крутая! Как всегда на высоте , сама по себе, ни на кого не похожа ! Лучшая...number1", "Светочка, ты не огонь... Ты просто ПОЖАР....", "Лобода я тебя хочу", "ляшки вкуснячие мясные", "КУРИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТУПОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА. НУ ПИСЬКУ УЖЕ ПОКАЖИ ДЛЯ РЕЙТИНГА. БОЛЬШЕ У ТЕБЯ ТАЛАНТОВ НЕТ", "Секс сплошной секс круто", "Наконец-то избавилась то нездоровой худобы",

– высказались они.

Ранее Лобода предстала перед фанатами в наряде со сногсшибательным декольте.