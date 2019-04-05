"Взрыв из Вены": Лобода показала сногсшибательное декольте

Звезда порадовала зарубежных зрителей

Светлана Лобода продолжает покорять Европу: после концертов в Лондоне и Милане певица переместилась в самый музыкальный город Старого Света – Вену.

"Сегодня состоится финальный концерт в этом блоке Европейского тура", -

написала Светлана на своей страничке в Instagram и, конечно же, показала очередное фото. На нем белокурая артистка предстала в ярко-красной шубке, причем ни мех, ни концертный наряд не смогли скрыть роскошную грудь артистки.



"Ух, какая!", "Эта фотография описывает сегодняшний взрыв Вены?", "нереальная", "Аааа КВИН", "крутая", "я умираю уже просто. нельзя быть такой", "Самая самая", "ааа какая красивая", "у меня уже слов нет,чтобы описать какая вы КРАСИВАЯ", "Бомба", Как всегда супер", "Блин какая ты красивая", "Мега фото, Мега Дамы", "Идеальная", "Аааа, Вена берегись ,скоро бомбанет SuperStarShow", "Шикарная", -

написали фанаты певицы в комментариях к посту (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Звезда не в первый раз радует подписчиков своим роскошным декольте. На днях она уже выкладывала фотографию, которая "свела с ума поколение".