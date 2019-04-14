Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Что творишь": Лобода довела фанатов до безумия сексуальным фото

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица разгорячила публику оголенной грудью

Звезда не упускает возможности показать подтянутое тело.

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram весьма соблазнительный кадр. На черно-белом снимке она показала поклонникам едва прикрытую роскошную грудь и анонсировала съемки нового клипа.

"готова к новому клипу. на какую песню?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В комментариях развернулось бурное обсуждение нового видео – пользователи наперебой предлагали варианты. Не обошли вниманием и прелести Лободы. Снимок взбудоражил поклонников, которые назвали артистку "слишком горячей" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"ночной мотылек", "Очень красивая, доводите до безумия Пуля-дура", "Светлана Сергеевна,Вы слишком горячая", "Ну что же ты творишь?" "Ну просто 🔥Такая идеальная, боже", "ЛОБОДА СЕРГЕЕВНА ВЫ ОЧУМИТЕЛЬНЫ" "Огонь", "вау вот это красотка, не узнать", "такая кошечка",

– высказались фанаты.

Ранее хейтеры раскритиковали артистку за слишком откровенное, по их мнению, декольте.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей