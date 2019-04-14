"Что творишь": Лобода довела фанатов до безумия сексуальным фото

Певица разгорячила публику оголенной грудью

Звезда не упускает возможности показать подтянутое тело.

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram весьма соблазнительный кадр. На черно-белом снимке она показала поклонникам едва прикрытую роскошную грудь и анонсировала съемки нового клипа.

"готова к новому клипу. на какую песню?" – написала она.

В комментариях развернулось бурное обсуждение нового видео – пользователи наперебой предлагали варианты. Не обошли вниманием и прелести Лободы. Снимок взбудоражил поклонников, которые назвали артистку "слишком горячей" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"ночной мотылек", "Очень красивая, доводите до безумия Пуля-дура", "Светлана Сергеевна,Вы слишком горячая", "Ну что же ты творишь?" "Ну просто 🔥Такая идеальная, боже", "ЛОБОДА СЕРГЕЕВНА ВЫ ОЧУМИТЕЛЬНЫ" "Огонь", "вау вот это красотка, не узнать", "такая кошечка",

– высказались фанаты.

Ранее хейтеры раскритиковали артистку за слишком откровенное, по их мнению, декольте.