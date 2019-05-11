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"Кардашьян на минималках": Лобода изогнулась в прозрачном платье

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
"Суперзвезда" сделала подборку самых горячих фото

Поклонники не перестают восхищаться телом певицы.

Светлана Лобода предстала в сексуальном золотом платье – в своем Instagram она опубликовала кадры с шоу SuperStar.

"приятно быть в тренде #superstarshow 2018 #танцуюдажеволосами", – подписала она серию фотографий.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Откровенный полупрозрачный наряд не скрывал роскошные формы певицы. Мужчины завелись при виде длинных ног и оголенной груди певицы. Женщины оценили отличную форму красотки. Пользователи даже сравнили Лободу с Ким Кардашьян, отметив, что смотреть на нее – одно удовольствие (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вот это ноги", "Роскошная", "Офигенный образ больше всех нравится Не перестаю ваши восхищаться",   "Отличная форма!", "Огненная женщина, Loboda!" "Одно удовольствие смотреть на Вас!" "Кардашьян на минималках",

– написали они.

Ранее в Сети появилось видео, где Лободе помогает обуться стоящая на коленках помощница. Публику возмутил ролик – звезду обругали за "манию величия".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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