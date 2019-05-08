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"Противно": Лобода с голыми ногами поставила помощницу на колени

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Видео со звездой вызвало у подписчиков отвращение

Светлана Лобода разместила в Instagram новый ролик. Артистка снимала его перед концертом за кулисами, в своей гримерке.

Она показана сидящей с расставленными в стороны голыми ногами и помахивающей между ними рукой с массивными кольцами, в то время как ассистентка надевала ей босоножки. В зале послышались возгласы, и звезда отреагировала: "Бегу, бегу, бегу".

Многие подписчики не поняли, зачем нужно было это видео, так как под ним не было никакой информации. Они возмутились, обвиняя певицу в лени, чрезмерном самомнении и барских замашках, и не постеснялись в резких выражениях:

"Мне противно! Что сняла-то? Холуйство? Свое превосходство? Или свое убожество? Ноги костлявые!", "Странный пост. У Вас мания величия или звездная болезнь?", "Данное видео вызвало отвращение", "Перебор, что сложно обувь самой застегнуть... зачем из себя царицу делать", "Противно смотреть на Вас с такой подачей... Вы прямо возомнили из себя...", "Я думал, крепостное право отменили", "Почему самой бы не обуваться?", "У вас собственные рабы?", "О боже, стрем-то какой, калека, что ли, ее еще и обувают, вот не представляю, что бы было, если ты была Пугачевой! Отстой полный!", "Конченая", "То, что Вас Тилль пару раз на своем пенисе покрутил, звездой Вас не делает. Не позволяет платье? А снимать это унижение на видео тогда зачем?", "А самой обуться? Корона слетит?", "Как-то неприятно! Сидит, пальцами перебирает и снимает, как ей туфли натягивают!"

Даже не всем поклонникам, которые обычно засыпают артистку комплиментами, пришлось по душе увиденное. Некоторые из них решили отписаться от страницы.

Лишь немногие восхитились. "Нужен второй ассистент: один на правую ногу, другой – на левую!", "Классно! Молодец", "Вы такая замечательная, классная на все 100%", "Мое уважение и любовь", "Спасибо большое!" – шутили, хвалили и благодарили они любимицу. 

Артистка не впервые злит подписчиков, размещая откровенные кадры. Не так давно, показавшись раздетой, она вызвала настоящую истерику в Сети, до этого завела публику в трусах.

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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