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"Как же Линдеманн?": Лобода поцеловалась с женатым красавцем

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Артисты продемонстрировали близкие отношения прямо на сцене

Светлана Лобода и Александр Ревва удивили всех поклонников странной выходкой на сцене. В конце совместного выступления юморист на глазах у тысяч зрителей притянул певицу к себе и поцеловал.

"Это же чудо, это любовь. Ой, какая красота. Ты понимаешь, Лобода, что ты притягиваешь любовь?",

– заявил Ревва.

Светлану, похоже, не смущает, что ее коллега женат, а самой ей приписывают роман с солистом группы Rammstein – звезда выложила провокационный ролик в соцсети. Здесь он тоже не остался без внимания юмориста. "Береги себя", – написал Александр.

Поклонники по-разному отреагировали на поцелуй пары. Одни уверены, что артисты – просто друзья, другие переживают за отношения "суперзвезды" с отцом ее младшей дочери:

"Берегите дружбу", "Увидеть бы вас снова", "Они друзья и не более", ""Как же Линдерманн?", "Он же женат", "Пирожков ее молодой человек?", "Он, конечно, красавчик", "Мужиков у вас куча",

Официально Лобода так и не представила избранника. Певица старается не афишировать личную жизнь и делает исключение в редких случаях, например, недавно она показала лицо младшей дочери Тильды.

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Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Дарья ПЕТРОВА
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