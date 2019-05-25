Спецвыпуск обошелся не без сюрпризов

В эфире Первого канала показали переснятый финал шоу "Голос. Дети", в котором победителями этого сезона назвали всех финалистов. Светлана Лобода, пропустившая съемки, записала видеообращение, ни разу не назвав имя дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Лобода проигнорировала выпуск, сославшись на гастроли, передает "Газета.ру". Впрочем, артистка опубликовала в Instagram видео, снятое фанатами, как она зажигательно двигается на сцене. В подписи певица подчеркнула, что танцует за всех победителей "Голоса".

Максим Галкин также отметил в сторис, что рад справедливому финалу. Во время эфира ведущий Дмитрий Нагиев объявил, что все победители получат по миллиону рублей. К слову, сама Микелла так же, как Лобода, решила не принимать участие в съемке спецвыпуска.

После финала "Голоса" разразился скандал, многие зрители пришли к выводу, что дочь Алсу победила нечестно. Первый канал пообещал разобраться с ситуацией, и, как считает Галкин, нашел справедливый выход из ситуации.