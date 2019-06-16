"Стыдно рядом с тобой": Бузову умоляют закрыть рот

Поведение и внешний вид звезды оттолкнули поклонников

33-летнюю Ольгу обвинили в самолюбовании и вульгарности.

Бузова ненадолго отвлеклась от напряженной работы и улетела в Италию на свадьбу друзей. Певица и ведущая "Дома-2" опубликовала в своем Instagram фотографии с праздника. Для торжественной церемонии Ольга выбрала неудачный, по мнению части фанатов, наряд. На свадьбу красотка прибыла в длинном алом платье в белый горошек.

Под одним из последних снимков, где Бузова старательно позирует у живой изгороди, пользователи упрекнули ее в незнании этикета и самовлюбленности. Кроме того, некоторые отметили, что фотографии с приоткрытым ртом выглядят неестественно (орфография и пунктуация авторов сохранены).



"Оля, закрывайте рот! Не красиво иначе, неистественно и дёшево", "Ой Оля , надо быть поскромнее, ведешь себя вызывающе и вульгарно, даже не понимаешь что некоторым людям и твоим друзьям иногда становится неудобно и стыдно рядом с тобой, но они об этом никогда не скажут дабы не обидеть тебя. Будь сама собой, не надо притворства , может тогда и встретишь свою любовь 😊 удачи!" "Есть этикет на свадьбу НЕЛЬЗЯ: в белом( т.к. невеста) , в чёрном ( траур), и красном ( вызывающе.) Выбирать нужно нюдовые цвета. Но откуда этой тупице знать. Да и ей плевать! Самомнение выше крыши!!! И одно самолюбование", "Очень странный выбор платья", "Когда позируешь сразу видно..лучше будь естественной если можно.все позы такие театральные...Кармен прям",

– разошлись комментаторы.

К слову, в Италию Бузова прилетела не одна. Компанию ей составил экс-бойфренд Тимофей Майоров, которого сама она назвала "мой самый идеальный бывший".