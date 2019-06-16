Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Стыдно рядом с тобой": Бузову умоляют закрыть рот

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поведение и внешний вид звезды оттолкнули поклонников

33-летнюю Ольгу обвинили в самолюбовании и вульгарности.

Бузова ненадолго отвлеклась от напряженной работы и улетела в Италию на свадьбу друзей. Певица и ведущая "Дома-2" опубликовала в своем Instagram фотографии с праздника. Для торжественной церемонии Ольга выбрала неудачный, по мнению части фанатов, наряд. На свадьбу красотка прибыла в длинном алом платье в белый горошек.

Под одним из последних снимков, где Бузова старательно позирует у живой изгороди, пользователи упрекнули ее в незнании этикета и самовлюбленности. Кроме того, некоторые отметили, что фотографии с приоткрытым ртом выглядят неестественно (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


"Оля, закрывайте рот! Не красиво иначе, неистественно и дёшево", "Ой Оля , надо быть поскромнее, ведешь себя вызывающе и вульгарно, даже не понимаешь что некоторым людям и твоим друзьям иногда становится неудобно и стыдно рядом с тобой, но они об этом никогда не скажут дабы не обидеть тебя. Будь сама собой, не надо притворства , может тогда и встретишь свою любовь 😊 удачи!" "Есть этикет на свадьбу НЕЛЬЗЯ: в белом( т.к. невеста) , в чёрном ( траур), и красном ( вызывающе.) Выбирать нужно нюдовые цвета. Но откуда этой тупице знать. Да и ей плевать! Самомнение выше крыши!!! И одно самолюбование", "Очень странный выбор платья", "Когда позируешь сразу видно..лучше будь естественной если можно.все позы такие театральные...Кармен прям",

– разошлись комментаторы.

К слову, в Италию Бузова прилетела не одна. Компанию ей составил экс-бойфренд Тимофей Майоров, которого сама она назвала "мой самый идеальный бывший".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американцы нашли способ ослабить Россию

США защитят Европу от российской "агрессии"

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей