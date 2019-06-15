"Лучше бы вокал тренировала": Бузова вызвала истерику у россиян

Пользователи Сети устали от многочисленных постов певицы

Ольга Бузова отправилась в Италию на свадьбу к друзьям. Артистка тут же по прилету в солнечную страну принялась публиковать в Instagram истории. Огромное количество постов телеведущей вызвало негодование среди ее подписчиков.

"Ну что, мои хорошие, если Вы смотрите мои сторис , то уже поняли , что я в любимой Италии , в прекрасной, солнечной Вероне. Помните Верону?! Город олицетворяющий любовь "Ромео и Джульетты". Я вновь вернулась сюда, на этот раз в компании моих друзей мы прибыли на прекрасное событие двух любящих сердец",

– поделилась артистка, добавив, что любит подобные торжества.

Пока одни поклонники желали Бузовой поймать букет невесты и обрести уже наконец свое женское счастье, другие советовали закрутить роман с каким-нибудь горячим итальянцем. Третьи же принялись обсуждать фигуру телеведущей. Кому-то она показалась слишком худощавой, а кто-то уверен, что у Бузовой шикарное тело.

Среди восторженных отзывов было и немало критики в комментариях к посту. Недоброжелатели посчитали, что певица выкладывает слишком много бессмысленных историй в соцсеть, да и вообще чересчур часто обновляет ленту "голыми" кадрами, на которых демонстрирует свою пятую точку. Спустя буквально 40 минут Бузова, как бы показывая, что не поддастся влиянию негатива, опубликовала еще один провокационный снимок.

"Хватит жопу показывать", "Вокал бы лучше тренировала, чем инстаграмиться круглосуточно", "Какая ты старая", "Как ты уже надоела", – отметили злопыхатели.

