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Жену Меладзе застали с другим в отеле

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость выглядела счастливой и не пряталась от камер

Певица Альбина Джанабаева появилась в отеле, держа за руку неизвестного мужчину. Имя спутника бывшая солистка группы "ВИА Гра" не раскрыла, но, похоже, ничуть не смутилась видеосъемки, даже поделилась роликом в социальных сетях. Возможно, сопровождает звезду ее концертный директор или ассистент. 

Супруга Валерия Меладзе прилетела с мужчиной в столицу Азербайджана, где ей предстоит выступать на музыкальном фестивале. Как муж звезды относится к такому поведению Джанабаевой, неизвестно, но еще недавно он фотографировал свою жену на пляже в купальнике.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Тогда все поклонники только восхитились стройной фигурой Альбины Джанабаевой без пластики и фотошопа.


 

Дарья ПЕТРОВА
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