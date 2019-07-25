Жену Меладзе застали с другим в отеле

Знаменитость выглядела счастливой и не пряталась от камер

Певица Альбина Джанабаева появилась в отеле, держа за руку неизвестного мужчину. Имя спутника бывшая солистка группы "ВИА Гра" не раскрыла, но, похоже, ничуть не смутилась видеосъемки, даже поделилась роликом в социальных сетях. Возможно, сопровождает звезду ее концертный директор или ассистент.

Супруга Валерия Меладзе прилетела с мужчиной в столицу Азербайджана, где ей предстоит выступать на музыкальном фестивале. Как муж звезды относится к такому поведению Джанабаевой, неизвестно, но еще недавно он фотографировал свою жену на пляже в купальнике.

Тогда все поклонники только восхитились стройной фигурой Альбины Джанабаевой без пластики и фотошопа.



