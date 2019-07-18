"На карачках готов ползать": Меладзе пожалели за желание угодить жене

Злые языки намекнули на слишком мягкий характер Валерия

Бдительная публика заподозрила неладное после фотосессии на пляже.



Счастливая парочка отдыхает на побережье. Судя по Instagram Альбины Джанабаевой, они находятся во Франции. Жена Валерия Меладзе, похоже, старается максимально расслабиться – на последних кадрах красотка лениво лежит на песочке, подстелив полотенце.

"Программа "В рабочий полдень" приветствует своих зрителей", – иронично подписала она снимки.

Пользователи от души посмеялись над шуткой Альбины и засыпали ее вопросами, где же она проводит отпуск. Однако ответа так и не получили. Злопыхатели же нашли к чему придраться. Углядев в очках Джанабаевой отражение Меладзе, который присел на корточки, чтобы запечатлеть супругу, они решили, что желание угодить любимой – признак слабохарактерности (орфография и пунктуация сохранены).

"Бюджетно на полотенце", "Валера фоткает? на 2ом фото отражение в очках", "Безо всякой "звездности", без всяких поз...аля Седакова....идеальная и скромная девушка", "Бедный супруг, на карачках готов ползать лишь бы фотки были супер. Иначе у всей семьи день не задался",

– пишут комментаторы.

Ранее Меладзе прокомментировал скандал между Россией и Грузией, за что его жестко раскритиковали.