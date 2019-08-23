Жена Меладзе снялась в прозрачном костюме

Певица примерила необычный наряд

Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками фотографией, где она позирует в пиджаке и юбке. Сразу бросается в глаза то, что костюм полностью прозрачный и сделан из сетчатой ткани. Нижнего белья под нарядом не видно.

Еще недавно экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала, что располнела на отдыхе, но теперь решила взяться за себя. Бороться с лишними килограммами Джанабаева собирается без насилия, она уверена, что все в жизни должно быть в удовольствие. "Балуйте себя! За каждую победу, достижение радуйте себя - колечко, сережки, туфельки, то, от чего отказывались", – посоветовала супруга Валерия Меладзе 400 тыс. своих подписчиков в Instagram.

Пользователи, похоже, совсем не замечают лишнего веса, о котором говорит Джанабаева, они заваливают аккаунт певицы комплиментами.

"Нереальная", "Очень красивая", "Шикарная, ножки-то у вас 👌", "Как всегда на высоте",

– написали в комментариях.

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