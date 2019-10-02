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Жена Меладзе начала новую жизнь после исчезновения

Жена Меладзе начала новую жизнь после исчезновения
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость не выходила на связь несколько дней

Альбина Джанабаева решила объяснить, почему несколько дней не отвечала на вопросы поклонников, а также удалила практически все фотографии из личного аккаунта. По словам артистки, она решила провести свою жизнь в порядок и освободить место для нового.

Также жена Валерия Меладзе опровергла все домыслы фанатов о том, что она пропала из-за того, что кто-то обидел ее.

"Я пропала никого не предупредив, возможно заставив некоторых из вас волноваться. Хочу развеять ваши волнения, меня никто не обидел. <…> Осень – время привести в порядок свои "шкафы" и выкинуть все, что отжило. Легко прощаясь, мы освобождаем место для нового и всегда лучшего!",

– написала экс-солистка группы "ВИА Гра" в Инстаграм.

Недавно выяснилось, что в жизни артистки произошли большие перемены – почти год она не сотрудничает с Константином Меладзе.

В жизни брата Валерия Меладзе, возможно, тоже грядут большие перемены. В медиапространстве не утихают слухи о том, что продюсер нашел замену Вере Брежневой – ей стала Эрика Герцен, которая сейчас поет в "ВИА Гре". 


Дарья ПЕТРОВА
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