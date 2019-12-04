Знаменитая "казачка Надя" встала в странную позу на постели

Надежда Бабкина, опираясь руками, оттопырила ягодицы перед мужчиной, а он придерживал ее за "пятую точку" обеими руками. Оба хохотали. Так их и сняли, а кадр попал в Инстаграм.

Под снимком сообщается, что артистка сама прислала это фото и предложила "использовать его в эфире". На нем звезда и директор ее театра "Русская песня" Антон Собянин показаны на гастролях в Риге, отметили в редакции "Вечернего Урганта", которой досталось изображение резвящейся парочки. И попросили придумать к этому название "с тегом #ИспользуйБабкину".

Подписчики не заставили себя ждать. Они с готовностью откликнулись на призыв и, соревнуясь в иронии, засыпали страницу шоу вариантами:

"Зацепила меня", "Стой так, я все улажу", "Держусь за надежду", "Согнуть-согнули, а выпрямить не могут", "Бабкина радость", "Не пойму, где нос, где рот, но поза эта ей идет", "Лечу радикулит. Дорого", "Поймал Надежду за ее бабку", "Пушка 15, прицел 120, огонь", "Обнадежил бабку", "Антош, что-то грустно мне. Давай в доктора поиграем!".

Нашлись и те, кому было не до смеха. "Как-то тут не до смешной подписи... Собянин так изогнулся, сморщился... Прямо "опасность", "Бредятина и пошлятина", "Элементаоный маразм!", – прокомментировали такие.

Ранее Надежда Бабкина ввела в ступор Прохора Шаляпина, саму певицу разнесли за опухшее лицо и нашли ей нового молодого любовника.