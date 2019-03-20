"По-русски": Бабкина зажгла с молодыми мальчиками

Казачка Надя шумно отметила день рождения

Так, 69-летняя певица пустилась в пляс в окружении мужчин.

Задорное видео с Надеждой Бабкиной опубликовала Мария Шукшина.

"За 15 минут до начала спектакля "Калина красная"... Поздравили нашу "маму" с днюхой!!! Ууух!))" – написала актриса на своей странице в Instagram.

Поклонников звезды веселые кадры воодушевили. Многие даже захотели пуститься в пляс. Под постом появилось множество поздравлений. Напомним, свой 69-й день рождения Бабкина отметила накануне, 19 марта. Однако среди комментаторов нашлись и враждебно настроенные. Некоторые пользователи с сарказмом указали, что такие пляски с мужчинами не по возрасту певице. Другие сравнили ее с Валерием Леонтьевым (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"ой, напрасно вы так ) Артисты Бабкиной – огонь-мужики. Они, конечно, отличаются от хипстОты с подвернутыми брючинами и смузЯми, но как по мне, иселючительно в положительном ключе )", "Бабулькина всё молодится, с молодыми мальчиками!?", "Круто как! И по-русски!)))", "Браво! С Днём рождения! Мужики классно танцуют! Загляделась!", "бабкина на леонтьева похожа или он на нее", "Настоящая Россия! Настоящие россияне! Молодцы!", "Мужики это что-то",

– написали пользователи.

Ранее Надежда Бабкина показала фото с Валерием Леонтьевым, которое шокировало поклонников артиста.