Жена Тарзана уселась на народную артистку при всех

Наташа Королева и Надежда Бабкина вместе пошалили в Сургуте. Об этом рассказала супруга Сергея Глушко – опубликовала снимок, где сидит на коленях у певицы, прижавшись к ней своей грудью, которая буквально вываливалась из глубокого декольте.

Подписчики Королевой раскритиковали звезд:

"Шалуньи", "Рты до ушей", "Психически больные бабы. Обе", "Взрослые бабы, а ведут себя, как дети", "Чего на Тюменский Север-то занесло? В Москве уже всем оскомину набили?".

Некоторые обратили внимание на внешность Бабкиной, сравнив ее с восковой мумией: "Надежду Георгиевну подразмазало. Как мумия восковая. Что ж так себя не бережет-то?!", "Георгиевна как мумия переделанная".

Не осталась без внимания и Королева – подписчики также припомнили ей неприятный случай: "Наташа, скромнее будьте", "Королева просто забыла, как в нее бутылку бросили в 90-х в Сургуте", "Наташа, у вас груди пушистенькие, как пушок".

Однако поклонники певиц пришли в восторг от совместной фотографии и оценили счастливые выражения лиц артисток: "Самая позитивная и открытая парочка", "Ягодки", "Молодцы, девчонки", "Огонь женщины!", "Зажигалочки", – написали под постом Королевой в Instagram.

Изменения во внешности Надежды Бабкиной подписчики уже не раз критиковали – по их мнению, певица слишком злоупотребляет косметологическими процедурами.

Ранее в Сети также появилось видео, на котором Сергей Глушко засунул Наташу Королеву в мусорный бак и захлопнул крышку над ее головой.