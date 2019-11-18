Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Муж закрыл Королеву в мусорном баке

Муж закрыл Королеву в мусорном баке
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица оказалась в безвыходной ситуации

Сергей Глушко засунул Наташу Королеву в мусорный бак и захлопнул крышку над ее головой. Видео того, как это происходило, опубликовано в сторис Instagram артистки. 

Вначале Тарзан, поддерживая жену за руку, помог ей забраться в контейнер для отходов. Она, закидывая одну ногу за другой, влезла туда и, посмеиваясь, устроилась поудобнее. "Наклоните набок... Поехали! Ура!!", – восклицала она. Стриптизер катал жену (бак был на колесиках), а она хохотала, взвизгивая от удовольствия, и выкрикивала: "Ой, как хорошо! Американские горки".

Неожиданно Сергей остановил контейнер, впихнул Наташу в бак и захлопнул над ее головой крышку.

Мало того, он еще и сел сверху, будто для того, чтобы супруга не вырвалась. Однако то была всего лишь шутка. Уже через несколько секунд Тарзан выпустил "ягодку". 

Певица и ее муж нередко радуют фанатов не только забавными, но и и сексуальными кадрами. Недавно Наташа Королева в мини так зажигательно танцевала под одну из своих песен, что пышная грудь едва не выпала из декольте. Ранее она показалась с посторонним мужчиной у постели, засветилась с Сергеем Глушко в интиме и продемонстрировала с супругом ролевые игры.

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Двуличные Штаты": в России ответили США за слова о непризнании Крыма

Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей