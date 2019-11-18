Певица оказалась в безвыходной ситуации

Сергей Глушко засунул Наташу Королеву в мусорный бак и захлопнул крышку над ее головой. Видео того, как это происходило, опубликовано в сторис Instagram артистки.

Вначале Тарзан, поддерживая жену за руку, помог ей забраться в контейнер для отходов. Она, закидывая одну ногу за другой, влезла туда и, посмеиваясь, устроилась поудобнее. "Наклоните набок... Поехали! Ура!!", – восклицала она. Стриптизер катал жену (бак был на колесиках), а она хохотала, взвизгивая от удовольствия, и выкрикивала: "Ой, как хорошо! Американские горки".

Неожиданно Сергей остановил контейнер, впихнул Наташу в бак и захлопнул над ее головой крышку.

Мало того, он еще и сел сверху, будто для того, чтобы супруга не вырвалась. Однако то была всего лишь шутка. Уже через несколько секунд Тарзан выпустил "ягодку".

Певица и ее муж нередко радуют фанатов не только забавными, но и и сексуальными кадрами. Недавно Наташа Королева в мини так зажигательно танцевала под одну из своих песен, что пышная грудь едва не выпала из декольте. Ранее она показалась с посторонним мужчиной у постели, засветилась с Сергеем Глушко в интиме и продемонстрировала с супругом ролевые игры.