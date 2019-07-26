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"Красивые и страстные!": ролевые игры Тарзана и Королевой попали на фото

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Звездная парочка устроила представление на глазах у лодочника

Наташа Королева и Сергей Глушко продолжают радовать поклонников веселыми кадрами. На свежем фото они засветили ролевые игры.

Супруги позируют в старинных нарядах на лодке, тесно прижавшись и буквально пожирают друг друга глазами. Тарзан поддерживает слегка наклонившуюся жену за талию и руку. 

"Мы плывем ...", – коротко пояснил Сергей происходящее.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Поклонники оценили фото и юмор артистов по достоинству, не сдержав эмоций (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Какие вы классные! Вы тот самый пример,какие должны быть любящие друг друга люди! Безумно любящие и безбашенно юморные!", "Красивые и страстные!",  "Это здорово", Вам очень идут эти костюмы! Супер💣👍", "Браво!!", "РЕБЯТА ,ВЫ ПОТРЯСАЮЩИЕ 💗💗💗", "Прекрасная пара🌹", "Сказка", "Любуюсь", "Класс!!!", "Фантастика 👍Очень красиво 🌷", "Вот они – ваши образы ! 😍😇", "💕Очень гармоничные! !!🙌👍👍", "Сногсшибательно".

Недовольных комментаторов не нашлось, всем пришелся по душе снимок.

Сладкая парочка не впервые выкладывает позитивные фото и видео. Они не раз забавляли публику. Наташа может зажигательно исполнить эротический танец, засветить дырки и раздвинуть ноги на Тарзане. А он не так давно устроил бесплатный стриптиз. Так и живут – задорно и с огоньком...

  

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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