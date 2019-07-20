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"Вторая Волочкова": Королева засветила дырки

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Наташа перещеголяла знаменитую балерину

Не успели стихнуть бурные обсуждения фото обнаженной звезды, как она снова подкинула повод для разговоров.

Наташа Королева, которую поклонники любят еще и за чувство юмора, выложила снимок, где она позирует в забавном платье.

"Женщина "Скат"!!!" - написала она.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Рукава ярко-зеленого платья, которое надела певица, пришиты к подолу, из-за чего по бокам образуются две дырки. Пользователи немедленно заинтересовались, как же поднимать руки в таком наряде, не показав "кусочек секса". Некоторые возмущались из-за голого фото, другие спрашивали, зачем она его удалила. Кроме того, Королеву почему-то сравнили с балериной Анастасией Волочковой (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"За ваше голое фото, отписываюсь от вас, всегда восхищалась Вами, но голый зад перешел все грани шоу бизнеса", "Стреляли", "Платье для тех, кто хочет похудеть. Я так понимаю, рука до рта не дотянется, не показав при этом кусочек секса))" "Ну хоть не голая!" "Вторая Волочкова! Даже переплюнула ее, вот это по хохлятски!"

– высказались комментаторы.

Ранее Тарзан опубликовал пикантный кадр с Королевой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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